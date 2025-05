Тошковски бара целосна истрага за тендерите – без исклучоци

0 SHARES Сподели Твитни

Министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски, упати повик до Јавното обвинителство и сите надлежни институции да спроведат детална истрага не само за тендерот за набавка на полициски униформи, туку и за сите други тендери за кои постојат сомнежи за незаконитост. Нагласи дека институциите треба да дејствуваат каде и да има индиции за неправилности.

Повод за реакцијата е обвинувањето на опозициската СДСМ дека фирмата што добила рамковна спогодба за униформи е основана непосредно пред распишување на тендерот и има само двајца вработени. Тошковски категорично демантираше дека сопственичката е блиска пријателка на неговата сопруга, наведувајќи дека ниту ја познава, ниту има информации за нејзиниот идентитет.

При посетата на полициската станица во Жеровјане, министерот истакна дека договорот за униформи е само рамковна спогодба, без конкретни нарачки досега. Потврди дека сите барани технички услови за квалитет се исполнети и најави дека процесот ќе биде транспарентно следен.

Во однос на обвинувањата за сива економија на автопатот Тетово–Скопје, Тошковски информира дека ќе биде запознаен со случајот и ќе излезе со детали до јавноста.

„МВР и понатаму ќе биде проактивна институција во борбата против криминал. Ќе продолжам да работам одговорно во интерес на граѓаните“, подвлече министерот.

