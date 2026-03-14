Вести

Тошковски: Македонија и институциите покажаa исклучителна професионална подготвеност во справувањето со трагедијата во Кочани

Written by Леонардо on

More in Вести:

Според министерот за внатрешни Панче Тошковски, Македонија и институциите покажале исклучителна исклучителна професионална подготвеност во справувањето со трагедијата во Кочани од 16 март.

„Покажавме дека државата и институциите, особено со докторите, медицинските сестри и здравствените работници, кога сме заедно, посветени, можеме да одговориме на секаков предизвик,” изјави Тошковски на меѓународната конференција за институционалните и клиничките аспекти од пожарот во Кочани, која се одржува во Скопје.

Министерот истакна дека МВР покажа максимална професионална подготвеност во делот на транспортот и преземање на сите надлежности за се што беше потребно да се одговори на медицинските служби најбрзо што може.

Тој изрази сочувство до семејствата на загинатите и благодарност до сите што помогнаа во справувањето со трагедијата.

Тошковски особено го нагласи значењето на симулираната вежба за цивилна заштита која беше спроведена на 1 февруари 2025 година, само неколку месеци пред вистинската трагедија.

„На таква трагедија ретко која држава може да одговори максимално ефикасно, брзо и соодветно. Тоа беше ужасна трагедија и се надевам дека никогаш повторно нема да ни се случи нешто слично,” рече тој.

Вежбата на Кадино во Скопје вклучила МВР, Министерството за здравство, Црвениот крст и Противопожарната служба, и се сметала за исклучително корисна за подготовката на сите институции.

На денот на трагедијата, Министерството за внатрешни работи ангажирало околу 3.000 полициски службеници кои извршиле сите криминалистичко-оперативни активности и биле вклучени во спасување на човечки животи.

„Вкупно 115 повредени лица беа транспортирани до странски здравствени установи, каде полициските служби продолжија да обезбедуваат поддршка,” наведе Тошовски.

Пронајдете не на следниве мрежи: