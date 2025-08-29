Тошковски: Проектот „Безбеден град“ првично ќе се спроведува во Скопје, Тетово и Куманово

0 SHARES Сподели Твитни

Министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски, денес изјави дека проектот „Безбеден град, безбедна држава“ ќе се спроведува во градот Скопје, во општините Тетово и Куманово, како и по должината на коридорите „8“ и „10“ од 1 јануари 2026 година.Тој објасни дека до средината на следната година ќе биде опфатена целата територија на земјата.Тој информираше дека измените на законот за сообраќај и безбедност на патиштата во кои се имплементирани одредбите за „Безбеден град“ вчера поминаа на прво читање во Собранието пред матичната комисија. Тошкоски рече дека овој закон не предвидува казнување на граѓаните со цел да се полни буџетот, туку дека целта на законот е да се спасат човечки животи.„Целта на овој систем не е да ги казнува граѓаните на Македонија, целта на овој систем не е да го полни буџетот на Република Северна Македонија, целта на овој систем е да спаси барем еден човечки живот. Бројките се ужасни. Во 2024 година имаме 142 жртви како резултат на непочитување на сообраќајните правила и сообраќајни несреќи што се случиле. Сигурен сум дека бројките ќе се намалат со имплементацијата на системот“, нагласи Тошковски.Министерот нагласи дека контролите ќе продолжат и дека ќе ги заострат казните, особено во рамките на Кривичниот законик, така што покрај паричните казни, ќе се изрекуваат и затворски казни и трајна конфискација на возилата со кои се извршени кривичните дела.

