Тошковски разгледува мерки за вработениот во МВР по пропустот со братот на градоначалникот на Гази Баба

Министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски, објави дека ќе се преземат кривични мерки против полицискиот службеник кој е одговорен за непостапување според законите при контрола на брзината на братот на градоначалникот на општина Гази Баба. Наместо него, казната била неправедно издадена на друг граѓанин кој нема врска со прекршокот. Според изјавата на Тошковски, биле забележани сериозни пропусти во начинот на кој се постапувало со случајот, вклучително и фалсификување на официјалната документација.

Инцидентот се случил на 20 април, кога братот на градоначалникот бил застанат за брзо возење со 88 км/ч на булеварот „Александар Македонски“ во Скопје, каде што дозволената брзина е 50 км/ч. Портпаролката на СДСМ, Богданка Кузеска, објави дека полицијата првично го запира возачот, но по телефонски повик од некое влијателно лице во МВР, му било наложено на службениот персонал да го ослободи братот и казната да ја префрли на друго лице. Случајот предизвика големо внимание во јавноста и Министерството за внатрешни работи објави дека започнале процедура за разгледување и санкционирање на одговорните лица за овие постапки, при што е издадена соодветна казна и забрана за возење на прекршителот.

