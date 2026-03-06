Тошковски: Секој полицаец ќе направи сѐ што може за да спречи насилство врз жени и деца

0 SHARES Сподели Твитни

Министерот за внатрешни работи на Северна Македонија, Панче Тошковски, денес вети дека полициските власти во земјата ќе бидат уште попосветени на исполнување на своите законски обврски против насилството врз жените и децата.

„Верувајте дека секој полицаец ќе направи сѐ што може за да спречи секаков вид насилство, особено насилство врз малолетни деца и жени, жртви на семејно насилство“, рече тој на тркалезната маса што се одржа денес во Скопје.

Според него, „нема полицаец кој не би го дал својот максимум кога излегол на терен и кога констатирал таква фактичка состојба“, рече тој.

„Но, притоа, секој треба да има предвид дека жртвите се под притисок од сторителите, дека можат да променат изјава, дека можат да ја повлечат, но работата на полициските службеници не треба да завршува тука. Тие треба да спроведат проценка на ризик, треба да преземат чекори во рамките на утврдената постапка, треба да контактираат инспектори кои се специјално обучени во областа на семејното насилство. Треба да обезбедиме одговор од судот 24/7. Имаме многу чекори што можеме да ги подобриме во иднина“, рече Тошковски.

Според властите, за само една година се убиени пет жени, вклучувајќи и нов случај на самоубиство – мајка скокнала од балкон со своето дете во Скопјe.

