Тошковски ќе магистрира додека е министер, на тема од неговиот ресор и во тоа не гледа проблем

Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски не гледа никаков судир на интереси, ниту злоупотреба на јавната функција за лични цели во фактот што тој ќе магистрира на Правниот факултет на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ додека е на министерската функција. Во интервју за „360 степени“ на МРТ, Тошковски на прашањето дали гледа проблем во тоа, одговори: „Апсолутно не“.

Насловот на магистерскиот труд е „Криминолошки и компаративни аспекти за унапредување на безбедноста во јавниот сообраќај“, што отвора дилеми за тоа колку е соодветно Тошковски да добие приватна научна титула во време кога е на јавна функција и на тема до која има детален пристап токму поради таа функција, за која е платен со јавни пари.

„Апсолутно не. Зошто? Заради тоа што една магистерска теза која би требало да биде направена од било кој што, нели, сака да даде научен придонес со своето знаење, искуство, вештина итн., би требало апсолутно во целост да има практична имплементација за да има додадена вредност и од научен аспект и од практичен аспект. Чуму би ми била мене магистерската теза „Сејф сити“ ако јас не ја имплементирам? Ако таа не даде додадена вредност во пракса и обратно, од научен аспект би требало да седне да напише научна теза која би била на ниво на магистериум, оној што, да речеме, еве така ќе земам пример, завршил Правен факултет со минимум 8,5 просек, оној што запишал магистерски студии уште далечната 2005-2006 г., оној што положил уште тогаш седум-осум испити поврзани со кривично право и криминологија, оној што работел година дена, година и пол во суд, работел година, година и пол кај други адвокати, работел во Министерство за транспорт и врски на исто така поврзани теми со областа“, рече Тошковски.

Министерот вели дека ќе се сложел со тезата дека станува збор за неетички потег доколку тој злоупотребел податоци кои би му биле достапни само нему, а не и на останатите магистранди од областа.

„Секој еден податок што јас го имам употребено во рамки на мојот магистерски труд, што би ви препорачал да го прочитате утре, друг ден, кога ќе биде официјално одбранет, првична верзија од истиот да имам напишано, но би ве замолил да го прочитате и се надевам дека ќе може таму да видите, вака да речам, одредени податоци што се и сега јавно достапни податоци. Тоа се анализирани, компаративни анализи се направени на земји од Европската Унија, на податоци што ги имаме дадено ние како Министерство за внатрешни работи на нашата веб-страница, на податоци што, да речеме, ги имам анализирано од страна на Европскиот суд за човекови права итн. Нема податоци што не се јавно достапни“,

тврди Тошковски.

На прашањето кога наоѓа време за активностите поврзани со магистратурата и за полагање испити, со оглед на министерската работа, тој одговори дека спие само пет часа дневно.