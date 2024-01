Тој беше клучниот човек во проширувањето на мрежата на ХАМАС на Западниот Брег – Еве кој беше убиениот Салех ал-Арури во нападот на Бејрут

0 SHARES Сподели Твитни

Салех ал-Арури беше висок лидер на Хамас и основач на неговото воено крило, Бригадите Изад-Дин ал-Касам. Од 2023 година, тој е заменик-претседател на политичкото биро на Хамас и воен командант на Хамас на Западниот Брег, иако живеел во Либан. Тој е на американската терористичка листа од 2015 година.

Тој е опишан како „способен, харизматичен, сомнителен и остроумен оператор, со одлични врски“. Владата на Соединетите Американски Држави го обвини Ал-Арури дека е „висок воен лидер на Хамас чии почетоци биле како водач на студентска ќелија на Хамас на Универзитетот Хеброн во раните 1990-ти“.

Аури служел и како регрутер на борци и бил активно вклучен во собирањето и трансферот на средства во име на Хамас.

Ал-Ароури обично се прикажува како прагматичен лидер, за разлика од „тврдата линија“ на Хамас. Се појавија информации дека тој дејствувал многу независно, честопати игнорирајќи го остатокот од раководството на Хамас.

Според Метју Левит од институтот за блискоисточна политика во Вашингтон, ал-Арури „бил клучна фигура зад напорите на Хамас да ги подмлади терористичките мрежи на Западниот Брег.“ Левит тврди дека испратил „десетици оперативци“ во Израел со средствата да го изврши киднапирањето на Израелците со цел нивна размена за палестински затвореници.

Ал-Арури беше убиен во Бејрут, Либан, во прецизен воздушен напад за кој Хезболах тврди дека го извршила израелската војска.

Аури имал 57 години во моментот на неговата смрт.

