Тој беше најголемата музичка ѕвезда: Имаше 27 години кога беше пронајден мртов во када, неговата смрт е сè уште мистерија и 54 години подоцна

0 SHARES Сподели Твитни

Џим Морисон, пејачот на „Дорс“ , е роден на 8 декември 1943 година, а починал на 3 јули 1971 година. Имал само 27 години. Така, станал еден од основачите на „Клуб 27“ , а заедно со Ејми Вајнхаус, Курт Кобејн, Џенис Џоплин, Џими Хендрикс и Брајан Џонс, останал запаметен по својата ненадејна смрт. Морисон го формирал бендот во 1965 година во Калифорнија со друг член, Реј Манзарек, и по објавувањето на хитот „Light my Fire“, „Дорс“ брзо станале популарни.

Музичкиот гениј ги завршил студиите по филм и драма на престижниот универзитет во Калифорнискиот универзитет (UCLA), но неговата вистинска страст бил неговиот бенд. Откако се пробил и станал национално и меѓународно популарен во 1967 година, Морсон се посветил целосно на својата музичка кариера.

Пронајден мртов во када, обдукцијата никогаш не е објавена

Пејачот беше пронајден мртов во својот стан во Париз, во познатиот кварт Ле Маре. Тој беше пронајден мртов во кадата од неговата девојка, Памела Корсон. Според официјалните записи, Морисон починал од срцев удар, но не е извршена обдукција, па затоа ништо не е исклучено.

Се сомнева дека починал од предозирање со хероин , кој го помешал со кокаин. Неговата девојка исто така починала на 27-годишна возраст, но тоа се случило неколку години подоцна. Точните информации за неговата смрт сè уште се непознати.

„Дорс“ издадоа само девет студиски албуми. Последните три беа снимени по смртта на Морисон. Бендот издаваше албум секоја година од 1967 до 1971 година. Песните на „Дорс“ станаа уште попопуларни по смртта на пејачот, појавувајќи се во филмови и серии или споменувајќи се во книги.

Славниот пејач беше погребан во Париз на гробиштата Пер Лашез, покрај луѓе како Марсел Пруст, Оскар Вајлд, Оноре де Балзак, Фредерик Шопен и други. Во популарната култура, тој ги надмина повеќето од нив. За него беа снимени бројни документарни филмови , илјадници млади бендови ги пееја нивните песни, а дури и денес Морисон и Дорс се сметаат за еден од најпознатите бендови во светот.

The post Тој беше најголемата музичка ѕвезда: Имаше 27 години кога беше пронајден мртов во када, неговата смрт е сè уште мистерија и 54 години подоцна appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: