ТОЈ Е ВО ШЕСТАТА ДЕЦЕНИЈА И ИЗГЛЕДА КАКО ТОКМУ ДА НАПОЛНИЛ 18 ГОДИНИ: Неговиот ЕЛИКСИР НА МЛАДОСТ е во 3 важни навики и НЕ, ТОЈ НИКОГАШ НЕ ПРАВЕЛ ЕСТЕТСКИ КОРЕКЦИИ

Идејата за „еликсир на младоста“ ги фасцинира луѓето со векови. Додека некои се обидуваат да го забават стареењето преку здрава исхрана и вежбање, други се свртуваат кон козметички третмани и операции со надеж дека ќе го одржат младешкиот изглед што е можно подолго. Сепак, еден човек од Сингапур покажува дека понекогаш тајната може да биде многу поедноставна отколку што мислиме.

Зборуваме за Чуандо Тан, кој неодамна го прослави својот 60-ти роденден, но според неговиот изглед, многумина би му дале барем три децении помалку. Неговата младост завист на многумина, а тој всушност практикува многу едноставни навики кои, со малку добра генетика, даваат фасцинантни резултати. Исто така, тоа истакнува како времето е всушност најскапоцениот ресурс што го имаме.

„Денес, на мојот 60-ти роденден, се сеќавам дека времето е единственото вистинско богатство. Секое изгрејсонце е наследство, а не гаранција. Благодарен сум што сè уште сум жив на оваа Земја. Мојата тајна е едноставна: секој ден вратете се на природата и сончевата светлина и фокусирајте се на она што е вечно“, напиша Чуандо Тан на 3 март кога го прослави својот роденден.

Неговите фотографии редовно предизвикуваат неверица. Многумина коментираат дека е речиси невозможно да има 60 години, па затоа често е бомбардиран со прашања за тоа како го одржува својот изглед и што е неговиот еликсир на младоста .

„Имам среќа со мојата генетика и вежбам многу“

Тан, сепак, тврди дека не постои чудотворен рецепт. Тој признава дека има среќа со генетиката, но исто така посочува неколку правила што ги следи дисциплинирано со години.

Една од нив е редовното вежбање. Тој поминува три до четири дена во неделата во теретана, каде што комбинира различни видови тренинзи за да ја одржи силата, кондицијата и мускулната маса.

Сепак, она што го смета за особено важно е сонот. Се обидува да си легнува пред 23 часот секоја вечер, а последниот оброк го јаде неколку часа порано. Како што објаснува, на овој начин организмот има доволно време да се одмори во текот на ноќта, наместо да троши енергија на варење храна.

Авокадо и јајца за почеток на денот

Неговото мени е доста едноставно. Денот обично започнува со појадок кој вклучува авокадо и неколку варени јајца, од кои само мал дел содржи жолчки. Со тоа пие чаша млеко. Во текот на денот, обично избира лесни оброци како риба, зеленчук на скара или пилешко со ориз.

Иако внимава на исхраната, признава дека понекогаш се препушта на сладолед, но само наутро. Алкохолот, кафето и чајот не се на неговото мени и тврди дека пие само вода.

Чуандо Тан Фото: chuando_chuandoandfrey

Не прави корекции, но ја фарба косата

Кога станува збор за изгледот, Тан тврди дека никогаш не се подложил на пластична операција. Единствениот естетски третман што го пробал бил ботокс, и тоа само еднаш. Неговата рутина за нега на кожата се сведува на основите – средство за чистење и хидратантен крем. Сепак, тој признава дека има едно нешто што не може да го избегне: редовното боење на косата поради седата коса.

Неговиот животен пат е исто така интересен. Во текот на осумдесеттите години работел како модел, а потоа накратко се занимавал со поп-музика. Подоцна, својата вистинска страст ја пронашол во фотографијата, што го прави и денес.

Тан отворено признава дека постојаните прашања за неговиот младешки изглед понекогаш вршат притисок врз него.

„Знам дека не сум толку млад. Стареам, па затоа нема да оставам лажен впечаток дека сум засекогаш млад“, рече Тан во едно интервју.

Сепак, кога луѓето го гледаат, тешко е да не се запрашаат како успева да изгледа толку помладо отколку што сугерираат неговите години.

