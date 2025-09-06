Тој е катастрофа во кревет: Овој знак е најлош во сексот – ќе си поминете навистина лошо со него

0 SHARES Сподели Твитни

Дали Лавовите се најлоши во кревет? Дознајте зошто овој самоуверен знак понекогаш не ги исполнува очекувањата и како може да стане незаборавен љубовник!

Луѓето се впуштаат во интимни врски за да уживаат еден во друг, да споделат интимност, да сакаат или само да го задоволат својот еротски глад.

Сепак, според астролозите, еден знак е особено лош во тоа во кревет.

На изненадување на многумина, тоа се Лавовите.

Лавовите се природно самоуверени, па дури и малку суетни, но според ѕвездите, тие се исто така хороскопскиот знак кој е најлош во тоа во кревет.

Поточно, тие имаат потенцијал да станат многу добри, но за тоа им е потребен многу трпелив партнер кој нема да ги осудува, пишува Најжена.

Затоа не го обвинувајте ако понекогаш не е расположен да проба нови работи, ако му се допаѓа рутината и заспива веднаш по сексот.

Не е до партнерот, туку до нив.

Но, откако ќе се опуштат и ќе ја добијат потребната сигурност, Лавовите можат да станат многу добри љубовници што нема лесно да ги заборавите.

