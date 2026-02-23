ТОЈ Е НОВАТА ЦЕЛ НА ТРАМП! Ајатолахот чувствува што планираат Американците, еве кого избрал да го води Иран во ВОЈНА што може да се спречи само со ПОСЛЕДЕН ОБИД во Женева

0 SHARES Сподели Твитни

Иранскиот ајатолах Али Хамнеи му ја довери на Али Лариџани , висок безбедносен службеник во Техеран, должноста да обезбеди опстанок на Исламската Република во случај на воени напади и целни ликвидации на државното раководство што ги започнаа САД и Израел.

„Њујорк тајмс“ дознава дека врховниот верски водач издал директиви до своите најблиски соработници во случај да биде убиен во евентуален американски или израелски напад.

Според овој весник, Хамнеи го „избрал“ Лариџани , поранешен командант на Пасдаран (Иранската револуционерна гарда ) и политички ветеран кој 12 години беше претседател на националниот парламент, а сега е секретар на Врховниот совет за национална безбедност, за клучната улога.

Кој е Али Лариџани?

Лариџани се смета за еден од луѓето во кои ајатолахот има најголема доверба, а со тоа што го постави во суштина на самиот врв на Иран, Хамнеи го трга настрана Масуд Пезешкијан , законски избраниот претседател на земјата.

„Њујорк тајмс“ се повикува на изјавите на шест високи ирански функционери, двајца поранешни дипломати на Исламската Република, тројца членови на Револуционерната гарда, како и на написите на локалните медиуми.

Се вели дека 67-годишниот Лариџани, кој не се сметал за можен наследник на Хамнеи , бил задолжен за сузбивање на неодамнешните протести во земјата, надгледување на незадоволното население и следење на преговорите со САД во врска со иранската нуклеарна програма.

Тој, исто така, одржува дипломатски врски со сојузниците на Техеран , како што е Русија , каде што претседателот Владимир Путин неодамна го угости во Кремљ , но и со регионални фактори како што се Катар и Оман , кои посредуваат во индиректните преговори на Иран со Америка .

Според информациите од „Њујорк тајмс“, Лариџани дури работи и на планови за управување со земјата во случај на напад врз Иран .

„Кориере дела Сера“ објавува дека американскиот претседател Доналд Трамп им рекол на советниците дека, во случај дипломатските напори и ограничениот воен удар да не го принудат Иран да ги прифати барањата на Белата куќа Техеран да се откаже од развојот на својата нуклеарна програма, во тој случај, тој ќе размисли за извршување на уште пожесток напад во наредните месеци.

Состанок во Швајцарија во четврток

Бадр Албусаиди, министерот за надворешни работи на Оман, потврди дека САД и Иран ќе одржат уште една рунда преговори во четврток во швајцарскиот град Женева .

– Тоа ќе биде позитивен поттик за да се направи уште еден чекор кон склучување на договорот – напиша Албусаиди на социјалната мрежа X, пренесува израелскиот сајт Виненет.

„Њујорк тајмс“ нагласува дека средбата меѓу иранската и американската делегација во Женева веројатно ќе биде последен обид да се избегне воен конфликт меѓу двете земји.

Се вели дека Трамп би можел да изврши напад во наредните денови за да му покаже на Иран дека мора да се откаже од развојот на капацитетот за производство на нуклеарно оружје.

Ако дури и тоа не успее да влијае на Техеран, Трамп ја остава отворена можноста за голем напад со цел соборување на ајатолахот Хамнеи најдоцна до крајот на оваа година.

Нетанјаху е „загрижен“ дали Трамп сè уште е со Израел по прашањето за Иран

Израелската телевизија „Канал 12“ објави дека по последната средба со Трамп во Белата куќа, премиерот Бенјамин Нетанјаху му ја изразил својата загриженост на неименуван американски функционер дека американскиот претседател повеќе не е на иста страна со него во врска со пристапот до Иран.

– Дали тој (Трамп) е сè уште со нас? Загрижен сум – наводно му рекол Нетанјаху на тој функционер.

