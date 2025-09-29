Тој е фаворит за нов градоначалник на Њујорк

0 SHARES Сподели Твитни

Актуелниот и исклучително непопуларен градоначалник на Њујорк, Ерик Адамс, се откажа од трката за нов мандат на чело на најголемиот град во Америка.Мамдани и Куомо се главните конкуренти во тркатаПовлекувањето на Адамс помалку од еден месец пред изборите, во трката остануваат 33-годишниот Зохран Мамдани, победник на демократските прелиминарни избори, и поранешниот гувернер на Њујорк, Ендру Куомо, демократ кој одлучи да стане независен откако ги загуби истите прелиминарни избори.Републиканецот Кертис Слива, исто така, се кандидира, но анкетите му даваат исклучително мали шанси во силното демократско упориште.Адамс имаше тешкотии при собирањето средства за својата кампања, а анкетите покажаа дека е далеку зад Мамдани и Куомо.Мамдани, кој се опишува себеси како демократски социјалист, е актуелен градски советник. Роден во Уганда од индиски родители, тој стекна популарност преку социјалните медиуми и има значителна предност пред 4-ти ноември.Според аналитичарите, поранешниот гувернер Куомо би можел да биде занемарен од гласачите на Адамс и од оние кои сакаат да го спречат доаѓањето на 33-годишникот од индиско потекло на чело на Големото Јаболко.Драматично повлекување од тркатаАктуелниот градоначалник ја објави својата оставка во видео долго речиси девет минути во кое се симнува по скалите до песната „My Way“ од Френк Синатра, носејќи фотографија од својата покојна мајка во рака.„И покрај сè што постигнавме, не можам да ја продолжам мојата кампања за реизбор“, рече тој во видеото објавено на платформата X.Тој одби да поддржи кој било друг кандидат и објави дека ќе владее до крајот на својот мандат на 1 јануари 2026 година.„Ќе продолжам да се борам за овој град.“Загриженост за левичарските ставови на главниот фаворитМамдани, главниот фаворит на претстојните избори, ја загрижува бизнис-заедницата на Њујорк, американскиот и светскиот финансиски центар, како и некои сопартијци поради неговите левичарски ставови.Неговите критичари се плашеа дека трошењето гласови на Адамс и Куомо ќе му овозможи лесна победа.Американскиот претседател Доналд Трамп претходно овој месец предупреди за наводните последици од победата на Мамдани, сугерирајќи дека и Адамс и Слива треба да се повлечат од трката.Трамп денес изјави дека би можело да му помогне на Куомо ако Адамс се откаже.„Мислам дека тоа му дава на Куомо многу поголема шанса“, рече Трамп.Мамдани беше критикуван од самиот Адамс во својата видео порака.„Големите промени се добредојдени и неопходни, но држете се подалеку од оние кои тврдат дека одговорот е да се уништи самиот систем што го изградивме со генерации.“„Тоа не е промена, тоа е хаос“, предупреди тој.Мамдани одговори на неговата објава со соопштение.„Доста е политиката на големите финансиери со мали идеи. По изборите, ќе имаме администрација на која секој жител на Њујорк ќе биде горд.“Сепак, Куомо ги предупреди гласачите да ги отфрлат „екстремистичките сили“.„Се соочуваме со екстремистички сили кои ќе го уништат нашиот град преку некомпетентност и глупост, но не е предоцна да ги запреме“, напиша тој на платформата X.

