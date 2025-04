Тој е челичниот човек на Русија, десна рака на Путин и сериозен политичар: Сега, со еден потег на мразот, Песков го покажа другото лице и го освои интернетот (ФОТО/ВИДЕО)

0 SHARES Сподели Твитни

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, излезе на мразот за време на јубилејниот настап на мразот на неговата сопруга, олимписката шампионка Татјана Навка и танцуваше со неа, воодушевувајќи ги сите присутни!Погледнете како изгледаше!

‼️🇷🇺⛸️❣️This is truly “More than a show”: Peskov took to the ice to dance with his wifeDuring Tatyana Navka’s anniversary show, the president’s press secretary gracefully walked out onto the ice with a bouquet of red roses to dance with his wife, an Olympic champion, to the… pic.twitter.com/KulAqLgx6P— Maimunka News (@MaimunkaNews) April 13, 2025

– Ми се врти. Те сакам, Навка! Летајте, бидете талентирани, бидете среќни, бидете здрави. Споделете талент со луѓе, споделете го со мене. И секогаш ќе бидам тивко наоколу – рече Песков.

🇷🇺 Presidential spokesman Dmitry Peskov went out on the ice and danced with his wife, Olympic champion Tatyana Navka.The couple performed a number to the song “And I Like Him”. At the end of the dance, Peskov presented his wife with a bouquet of scarlet roses. pic.twitter.com/F1xxT8tqSi— Peacemaker (@peacemaket71) April 13, 2025

Која е Татјана Навка?Татјана Навка е родена 1975 година во Днепропетровск, Украина, а се занимава со уметничко лизгање во категоријата танцови парови. Украина е руски уметничко лизгање во категоријата танцови парови.Заедно со нејзиниот партнер во лизгање Роман Костомаров, таа беше олимписка шампионка во 2006 година на Зимските олимписки игри во Торино.Претставувајќи ја Русија, тие ги освоија светските и европските титули во 2004 и 2005 година.Навка претходно беше уметничко лизгање за Белорусија. Инаку, бракот со Песков и е втор во животот.Таа претходно беше во брак со Александар Жулин, кој и беше тренер и со кој ја има ќерката Александра.Официјално се разведоа во 2010 година, а таа се омажи за Песков во 2015. Тој претходно беше во брак двапати и има три сина.Песков и Навкова имаат ќерка Надежда.



