Тој ја менува светската шоубизнис сцена: Како Бед Бани стана глобална суперѕвезда (фото)

Бед Бани, чие вистинско име е Бенито Антонио Мартинез Окасио, е порторикански музичар и шесткратен добитник на наградата Греми , кој создава музика од 2013 година, а синоќа настапи на полувремето од финалето на Супербоул.

Иако ги снима повеќето од своите песни на шпански, тој израсна во глобална суперѕвезда која е тешко да се пропушти – и да, тој зборува и англиски.

Бед Бани има моќни хитови и албуми што соборуваат рекорди. На 31-годишна возраст, тој веќе имаше златни, платински, па дури и дијамантски изданија за песни како „Monaco“, „Baile Inolvidable“ и „Moscow Mule“. Соработувал со големи поп имиња, вклучувајќи ги Карди Би и Дрејк. Неговата песна „I Like It“, снимена со Карди Би и Џ. Балвин во 2018 година, стана огромен хит и ѝ помогна на Карди Би да ја освои Греми наградата за најдобар рап албум во 2019 година. Албумот од 2025 година „Debí Tirar Más Fotos“ влезе во историјата како прв албум на шпански јазик што освои Греми награда за албум на годината. Стриминг платформата Spotify постојано го прогласуваше за свој најстримуван изведувач во светот – во 2020, 2021, 2022 и 2025 година.

И на сцената е незапирлив! Неговата „World’s Hottest Tour“ од 2022 година заработи околу 314 милиони долари од 32 концерти во Северна Америка и 11 концерти во Јужна Америка. Минатото лето во неговата татковина, Порторико, тој настапи со распродадени билети „No Me Quiero Ir de Aquí“ (Не сакам да си одам од тука), која привлече повеќе од половина милион луѓе и донесе милиони приходи на островот. Потоа тој беше на турнеја низ Латинска Америка и Европа, пропуштајќи ги Соединетите Држави, наведувајќи загриженост дека построгите имиграциски политики би можеле да им го отежнат доаѓањето на неговите обожаватели.

Бед Бани не е непознат ниту за Супербоул : во 2020 година, тој настапи на спектакуларниот настап на полувремето од Супербоул заедно со Шакира, Џенифер Лопез и Џеј Балвин. Покрај тоа, тој има сосема неочекувана страст: професионално борење. Со висина од 188 см, се појави во World Wrestling Entertainment (WWE) и во еден момент ја имаше титулата „24/7 шампион“.

Огромна популарност

Неговото влијание се чувствува и во модата. Бед Бани не ги следи трендовите, туку ги започнува. Тој беше еден од копретседателите на „Мет Гејл 2024“, има профитабилно партнерство со „Адидас“, а неговите патики обично се распродаваат штом ќе се појават на интернет. Тој е познат и како гласен поддржувач на ЛГБТК+ заедницата, често си игра со родовите кодови и носи андрогин, „флуиден“ гардеробер.

Тој се обиде и во глумата. Се појави во „Saturday Night Live“ бројни пати, и како водител и како музички гостин. Играше во филмот „F9“, деветтиот дел од франшизата „Hell Streets“, а имаше и улога во филмот на Адам Сендлер „Happy Gilmore 2“. Логично, тоа се прошири и на видео игрите: Bad Bunny го позајмува својот глас и се појавува во играта за борење WWE 2K23.

Конечно, дури и гастрономијата не беше изоставена. Во 2022 година, тој се здружи со познатиот „крал на ноќниот живот“ Дејвид Гратман и го отвори „Геко“, јапонски ресторан за стекови кој комбинира луксуз, атмосфера на познати личности и неговиот препознатлив стил во центарот на Мајами.

Ако досега Бед Бани беше само име на вашите плејлисти или преработки, на крајот на краиштата е појасно зошто се зборува за него како за еден од највлијателните уметници на неговата генерација – и зошто е толку присутен во приказната околу Супербоул.

