Тој ја предвиде рецесијата во 2008 година: Сега тврди дека САД се упатуваат кон најголемиот колапс досега

Најпродаваниот финансиски автор Роберт Кијосаки издаде остро предупредување, тврдејќи дека САД се тркаат кон невидена економска катастрофа, објави „Дејли меил“ .Кијосаки изјави дека следниот економски пад ќе ја засени Големата депресија и ќе го направи падот од 2008 година да изгледа незначителен во споредба со него – и ќе биде многу полош од сè што е видено од 1930-тите.„Ова не е само уште еден пад“, напиша Кијосаки во објава на социјалната мрежа X. ,,САД можеби се упатуваат кон ПОГОЛЕМА ДЕПРЕСИЈА“.Го предвиде колапсот во 2008 година.Експертот кој го предвиде колапсот на „Леман брадерс“ во 2008 година и ја напиша книгата „Богат татко, сиромашен татко“ во 2002 година – која останува едно од највлијателните дела за лични финансии на сите времиња – ги наведува рекордните долгови на кредитните картички, растечкиот национален долг, растечката невработеност и намалувањето на пензиските заштеди како знаци на претстојна катастрофа.„Во 2025 година, долгот на кредитните картички е на рекордно високо ниво. Националниот долг на САД е на рекордно високо ниво. Невработеноста расте. Сметките 401(k) губат вредност“, напиша тој.„Оваа претстојна Голема депресија ќе предизвика сиромаштија за милиони… а малкумината што ќе преземат акција може да уживаат во големо богатство и слобода.“Долгот на кредитните картички е 1,21 трилион долариСпоред Федералната резервна банка на Њујорк, Американците сега тонат под 1,21 трилион долари (1,06 трилиони евра) долг на кредитни картички – највисоко ниво во историјата, со национален долг од 36,22 трилиони долари (31,82 трилиони евра) и стапка на невработеност што се искачи на 4,2% во март.За многумина, нивните 401(k) сметки, некогаш столбот на пензионирањето, сега се во минус.Предвидувањата на Кијосаки сугерираат дека не се соочуваме со едноставна рецесија, туку со целосен економски колапс и дека луѓето треба да се свртат кон она што тој го смета за единствено вистинско засолниште: Биткоин, злато и сребро.„За оние кои преземаат акција денес, кога ќе дојде до падот, оние кои инвестираат само во еден биткоин, малку злато или сребро… Можеби ќе излезете од оваа криза како многу богат човек“, рече тој.Немојте да кажете дека не сум предупредил никого.Како што е предвидено во мојата книга „Пророштвото на богатиот татко“ (2013), најголемиот крах во историјата доаѓа.Се плашам дека времето за крах е сега и ќе заврши ова лето.За жал, милиони, особено мојата генерација бумери, ќе бидат збришани кога…

