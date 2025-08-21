Трагедија во Велешта, загина 19-годишно момче

19-годишен возач на „Мерцедес“ вчера излетал од патот во струшкото село Велешта и загинал на самото место, соопшти МВР.

„На 20.08.2025 околу 23:30 часот во ОВР Струга било пријавено дека на регионалниот пат Струга-Дебар, во с.Велешта, струшко, патничко возило „мерцедес“ со струшки регистарски ознаки, управувано од Е.Н.(19) од с.Велешта, излетало од коловозот. Од здобиените повреди на местото на несреќата починал возачот Е.Н., а лекар од Итна медицинска помош констатирал смрт. Увид на местото на несреќата извршила увидна екипа на ОВР Струга, а по наредба на јавен обвинител телото на починатиот било дадено на обдукција“, пишува во полицискиот билтен.