Трагедија во Кина: Седум градежни работници загинаа, а девет се исчезнати откако пукнаа сајли на мост во изградба

Седум работници загинаа, а девет други се водат како исчезнати откако пукна сајла на мост во изградба во северозападна Кина, објави официјален медиум.

Петнаесет работници и еден надзорник биле на градилиштето на мостот, кој поврзува две области на бреговите на Жолтата река во покраината Ќингхај, кога пукнала сајла околу 3 часот наутро (22 часот по источно време), објави „Народен дневен весник“.

Мостот, кој ќе превезува возови, комбинира градежни методи, и е засводен со решеткасти столбови.

Сликите објавени од „Пиплс дејли“ го покажуваат недовршениот мост, чиј централен дел сè уште не е завршен, опкружен со две огромни скелиња и кранови.

Според весникот, во тек е операција за пребарување и спасување.

Несреќите на градилишта се чести во Кина, бидејќи градежните проекти се безбројни во огромната земја, додека почитувањето на безбедносните прописи во многу случаи е несоодветно.

Во декември, 13 лица беа пријавени како исчезнати по уривањето на градилиште за железница во Шенжен, метропола во јужниот дел на азискиот гигант. Не се пријавени преживеани во овој инцидент.