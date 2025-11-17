Трагедија во Медина: Автобус со индиски патници се запали, 45 мртви

0 SHARES Сподели Твитни

Најмалку 45 индиски државјани загинаа во ужасна автобуска несреќа што се случи во близина на Медина во Саудиска Арабија.

Покрај жртвите, во несреќата е повреден и еден патник. Индискиот премиер Нарендра Моди зборуваше за инцидентот и рече дека индиските власти се во близок контакт со саудиските власти.

„Моите мисли се со семејствата кои ги загубија своите најблиски. Се молам за брзо закрепнување на сите повредени. Нашата амбасада во Ријад и конзулатот во Џеда обезбедуваат секаква можна помош“, рече Моди.

Индиската телевизија NDTV, повикувајќи се на очевидци, објави дека автобусот се судрил со цистерна.

Се вели дека многу од патниците биле од индискиот град Хајдерабад и вршеле Умра. Тие патувале од Медина кон Мека во времето на несреќата.

Снимките што кружат на социјалните мрежи покажуваат огромен оган што се издига од местото на несреќата.

