ТРАГЕДИЈА: Италијански фудбалер (38) пронајден мртов! Мистериозна смрт ги потресува Апенините

Поранешниот италијански фудбалер Кристијан Гидаи ( 38) беше пронајден мртов под мистериозни околности откако претходно истиот ден беше пријавен за исчезнат.

Џидаџи играше 11 години како професионалец во текот на својата кариера, вклучувајќи краток престој во Серија А со Новара во сезоната 2011/12. За време на својата кариера тој играше и за Чезена, Про Патрија и Форли, каде што го помина поголемиот дел од својот фудбалски живот.

Откако се пензионираше од активно играње во 2017 година, тој работеше како тренер, вклучувајќи краток период како помошник тренер во Сан Марино. Подоцна се приклучи на полициските сили во Равена, откако го положи испитот во јули 2025 година.

Полицијата го бараше откако не се појави на работа, а членови на семејството пријавија дека е исчезнат. Неговото тело беше пронајдено во борова шума во Лидо Адријано во близина на Равена доцна истиот ден, користејќи го следењето на неговиот мобилен телефон.

Причината за смртта сè уште не е објавена, бидејќи полицијата продолжува да истражува.

Неговиот поранешен клуб Форли испрати трогателна порака со сочувство до неговото семејство и најблиските во овој тежок момент.

