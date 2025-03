Трагичен инцидент со плинска боца во Куманово

0 SHARES Сподели Твитни

Еден човек загина во експлозија на плинска боца што се случи во семејна куќа во Куманово, известија вечерва од СВР Куманово. Според полициските информации, денеска во 20:23 часот било пријавено дека во дом на улицата „Ѓорче Петров“ избувнал пожар предизвикан од експлозија на плинска боца. Како резултат на експлозијата, сопственикот Л.Д. (60) од Куманово загина. Лекар ја потврди смртта, а истрагата сè уште е во тек, изјавија од СВР Куманово.

