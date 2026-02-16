0 SHARES Сподели Твитни

– Потрагата по 39-годишниот прилепчанец Виктор Илиоски, кој исчезна пред неколку дена, заврши трагично – тој е пронајден починат, објавија повеќе локални медиуми. Семејството претходно алармираше дека Илиоски последен пат бил виден во саботата, на 14 февруари околу 14 часот, облечен во темно сина јакна, црни тренерки и сиви патики, по што трага му се губеше. Според информациите од семејството и објавите на социјалните мрежи, мајката Роза очајно апелираше до граѓаните за помош во пронаоѓање на нејзиниот син, а објавата привлече бројни реакции и пораки на солидарност.

Полицијата и надлежните институции беа известени за неговото исчезнување, а јавноста беше повикана да пријави било какви сознанија за неговата можна локација. За жал, попладнево пристигна веста дека Потрагата заврши со најтешкиот исход – Виктор е најден починат, што претставува голема болка за неговото семејство, пријателите и целата локална заедница.Поврзани институции и натаму ќе работат на утврдување на околностите под кои се случила оваа трагедија.

The post ТРАГИЧНА ВЕСТ ОД ПРИЛЕП – ПОТРАГАТА ПО ВИКТОР ИЛИОСКИ ЗАВРШИ: ЗА ЖАЛ, ПРОНАЈДЕН Е МРТОВ appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: