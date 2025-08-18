Трагична несреќа на патот Битола-Ресен, еден човек загина, неколкумина се повредени

Тешка сообраќајна несреќа се случи попладнево на регионалниот пат Битола–Ресен, кај месноста Макази, а според информациите од МВР, во судирот на автомобил со странски таблички и друга кола со охридски таблички, загинал 52-годишен битолчанец, објави „Скопје1“.

Во несреќата се повредени неколку луѓе кои се префрлени во болница, но засега нема информации за тежината на нивните повреди.

Според првичните сознанија, еден од автомобилите целосно изгорел.

Полицијата и истражните органи вршат увид на местото на несреќата. Сообраќајот на тој дел од патот е во прекин од 13:20 часот.