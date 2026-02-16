Трагично заврши потрагата по исчезнатиот Виктор Илиоски од Прилеп

Роднини и пријатели на социјалните мрежи се збогуваат од Виктор Илиоски (39) од Прилеп, кој исчезна во саботата попладне.

„Син ми почина“, напиша мајката Роза во еден од коментарите на Фејсбук објавени во текот на вчерашниот ден, пренесувајќи ја големата болка и тага на семејството, објави 4news.mk

Виктор Илиоски последен пат бил виден на 14 февруари околу 14 часот, облечен во тегет јакна (вентијага), црни тренерки и сиви патики. Семејството веднаш апелираше до јавноста за помош во потрагата по него.

Неговиот татко, 69-годишниот Д.И., исчезнувањето го пријавил во полиција во неделата попладне, по што започнала потрагата за Виктор. Во меѓувреме, социјалните мрежи се преполни со пораки на сочувство и спомени од неговиот живот.