Традиционални јадења кои се подготвуваат за новогодишните празници ширум светот

View this post on Instagram

Still in time for Christmas, I’m finally sharing the recipe for this gluten free version of portuguese traditional King Cake. Wishing you all a Happy and Merry Christmas with lots of peace, love and joy! . . . . Ainda a tempo do Natal, finalmente partilho no blog a receita deste Bolo Rei sem Glúten, uma alternativa ao bolo rei tradicional que preparei em colaboração com o @ccalegro. Desejo a todos um Feliz Natal com muito amor, paz e alegria. Boas Festas! . . . . #christmas #xmas #kingcake #glutenfree #instacake #cakeoftheday #inspiremyinstagram #beautifulmatters #foodphotographer #foodphotography #hautecuisines #beautifulcuisines #sweetcuisines #thebakefeed #christmasbaking #lifeandthyme #feedfeedbaking #fromscratch #foodfluffer #bakeandshare #pursuepretty #homemade #moodygrams #bakersofinstagram #buzzfeast #still_life_gallery #christmasmood #holidays #joy