Трамповиот удар против политичките противници не успеа: Судот го поништи случајот против поранешниот директор на ФБИ

0 SHARES Сподели Твитни

Федерален судија ги отфрли кривичните обвиненија против поранешниот директор на ФБИ Џејмс Коми и главната обвинителка на државата Њујорк Летиција Џејмс, заклучувајќи дека обвинителката избрана од претседателот Доналд Трамп, Линдзи Халиган, била нелегално назначена.

Окружниот судија на САД, Камерон Кери, пресуди дека назначувањето на Халиган за вршител на должноста државен обвинител на Источниот округ на Вирџинија ги прекршило законите што ја ограничуваат можноста на Министерството за правда да назначува главни обвинители без потврда од Сенатот.

„Халиген незаконски ја држи таа позиција од 22 септември 2025 година. Сите дејствија што произлегуваат од нејзиното неважечко назначување претставуваат незаконско вршење на извршната власт и мора да бидат поништени“, наведе Кери во одделни мислења поднесени во двата случаи.

Сепак, Кери ги отфрли случаите „без предрасуди“, што значи дека обвинителите можат повторно да се обидат да бараат обвиненија од голема порота.

Адвокатите на Џејмс Коми веќе тврдат дека тој не може повторно да биде обвинет бидејќи рокот на застарување во неговиот случај истекол на 30 септември, што судијата Кери го потврди, наведувајќи дека рокот на застарување навистина истекол без важечко обвинение.

Одлуката е остар удар врз напорите на Министерството за правда под водство на Трамп да ги гони неговите политички противници.

Судијата Кери, исто така, го отфрли обидот на државниот обвинител Пам Бонди ретроактивно да ги потврди постапките на Халиган, забележувајќи дека владата не навела никаква правна основа за таква надлежност.

Иако одлуката остава малку простор Министерството за правда повторно да се обиде да добие обвиненија против Коми и Џејмс, обвинителите веќе наидоа на сериозни пречки.

Тимот на Коми тврди дека Трамп покренал политички мотивирано и одмаздољубиво гонење. Американскиот окружен судија Мајкл Нахманоф минатата недела изрази сомнежи за легалноста на постапката и укажа на можни процедурални грешки од страна на Халиген , поранешен личен адвокат на Трамп , кој немал обвинителско искуство пред овој случај.

Коми беше обвинет на 25 септември за наводно лажење и попречување на Конгресот за време на неговото сведочење во 2020 година пред Комитетот за правосудство на Сенатот во врска со истрагата на ФБИ за врските меѓу кампањата на Трамп во 2016 година и Русија . Летиција Џејмс беше обвинета во октомври за банкарска измама и давање лажни изјави. И двајцата се изјаснија за невини.

Кери, назначен од Бил Клинтон , одговори на прашања поврзани со назначувањето на Халиган откако тие беа покренати од адвокатите на Коми.

Летиција Џејмс ја поздрави пресудата:

„Охрабрена сум од денешната победа и благодарна сум за поддршката од целата земја. Останувам решена да се борам против овие неосновани обвинувања и да работам секој ден за граѓаните на Њујорк “, рече таа.

Администрацијата на Трамп се соочи со повеќе правни предизвици поради својата практика на назначување вршители на должноста обвинители на САД без потврда од Сенатот . Кери е првиот судија што ги отфрли кривичните случаи поради оваа причина.

Слични пресуди беа донесени против Алина Хаба во Њу Џерси, Сигал Чата во Невада и Бил Есаили во Лос Анџелес, чиј мандат беше незаконски продолжен по истекот на истиот.

Летиција Џејмс, исто така, го оспорува авторитетот на американскиот обвинител Џон Сарсун III за Северниот округ на Њујорк. Федерален судија закажа усна расправа за нејзиното барање за дисквалификација за следната недела.

The post Трамповиот удар против политичките противници не успеа: Судот го поништи случајот против поранешниот директор на ФБИ appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: