Американскиот претседател Доналд Трамп го критикуваше начинот на кој медиумите известуваат за неговата претстојна средба со рускиот претседател Владимир Путин, која ќе се одржи во петок.Трамп: Ако ги добиев Москва и Ленинград, медиумите со лажни вести ќе рекоа дека тоа бил лош договор„Многу нечесните медиуми работат напорно за да го покријат мојот состанок со Путин. Тие постојано цитираат отпуштени губитници и навистина глупави луѓе како Џон Болтон, кој штотуку изјави дека иако состанокот е на американска почва, „Путин веќе победил““, напиша Трамп на Truth Social.„Што воопшто значи тоа? Ние добиваме СÈ. Лажните медиуми работат прекувремено (без данок на прекувремена работа!). Да ги добиев Москва и Ленинград (Санкт Петербург од 1991 година) бесплатно, како дел од договор со Русија, лажните медиуми ќе рекоа дека сум направил лош договор!“„Но, сега се фатени. Погледнете ги сите вистински вести што излегуваат за нивната КОРУПЦИЈА. Ова се болни и нечесни луѓе кои веројатно ја мразат нашата земја. Но, тоа не е важно бидејќи ние победуваме во сè!!! МАГА“, напиша Трамп на Твитер.

