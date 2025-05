Трамп: Ако Путин не обманува, ќе одговориме на друг начи.

0 SHARES Сподели Твитни

„Моите пораки до Русија зборуваат гласно“, порача Трамп и предупреди дека ќе „реагира поинаку“ ако утврди дека рускиот лидер „го завлекува“.

„Наскоро ќе дознаеме дали нè користи или не, и ако нè користи – ќе реагираме малку поинаку“, кажа Трамп пред Белата куќа.

На прашањето зошто сè уште не вовел санкции против Москва, Трамп одговори дека „не сака да ја уништи шансата за мировен договор“, додавајќи дека е спремен да седне на маса и со Путин и со украинскиот претседател Володимир Зеленски, ако е тоа неопходно.

Русија денес му предложи на Киев датум и место за нова рунда на преговорите – 2 јуни повторно во Истанбул.

