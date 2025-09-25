Трамп бара истрага за „тројна саботажа“ на ОН

0 SHARES Сподели Твитни

Доналд Трамп повика на истрага за она што го нарече „тројна саботажа“ за време на неговата посета на Генералното собрание на Обединетите нации во среда.Во објава на социјалните мрежи, американскиот претседател се осврна на ескалатор кој ненадејно застанал кога тој и првата дама Меланија Трамп стапнале на него, на телесуфлер кој не работел за време на неговиот говор и на проблем со аудио системот.Претставник на ОН изјави дека звучниот систем е дизајниран да им овозможи на луѓето да слушаат преведени говори преку слушалки, објави „Телеграф“.ОН претходно соопшти дека безбедносниот механизам можеби бил активиран од видеографот на Трамп, кој се движел наназад по ескалаторот додека телесумптерот ѝ припаѓал на американската делегација.Трамп ги критикуваше инцидентите во „Трут Сошнал“ и рече дека испраќа писмо до генералниот секретар на ОН, Антонио Гутереш, барајќи итна истрага.„Вистински срам се случи вчера во Обединетите нации – Не еден, не два, туку три многу зли настани. Ова не беше случајност, ова беше тројна саботажа во ОН. Тие треба да се срамат од себе“, напиша тој.Тој, исто така, повика на апсење на одговорните за инцидентот со ескалаторот, осврнувајќи се на статија во „Тајмс“ во која се вели дека вработените во ОН се шегувале за исклучувањето на ескалаторот.„Тоа беше апсолутно саботажа. Сите безбедносни ленти на ескалаторите треба да се зачуваат, особено копчето за итно запирање. Вклучена е Тајната служба“, додаде Трамп.Мајк Валц, американскиот амбасадор во ОН, го повтори повикот на претседателот за формална истрага, велејќи дека инцидентите се „неприфатливи“.„Соединетите Американски Држави нема да толерираат закани за нашата безбедност или достоинство на меѓународни форуми. Очекуваме брза соработка и решителна акција“, напиша тој во X.Во среда, портпаролката на Белата куќа, Каролин Ливит, изрази загриженост дека некој намерно го запрел ескалаторот.„Доколку некој во ОН намерно го запрел ескалаторот додека претседателот и првата дама стапнувале на него, треба да биде отпуштен и веднаш да се спроведе истрага“, напиша таа на X по инцидентот.Стефан Дужарик, портпаролот на Гутереш, рече дека видеографот на Трамп „можеби ненамерно ја активирал безбедносната функција“ додека го снимал парот.По несреќата со ескалаторот, Трамп се соочи со дополнителни технички тешкотии кога рече дека телесуфлерот не работи – иако беше вратен кон крајот на неговиот говор.„Можам само да кажам дека секој што го користи овој телесуфлер е во голема неволја“, рече тој.Претставник на ОН подоцна за Би-Би-Си изјави дека Белата куќа во тоа време го користела телесуфлерот, носејќи ги своите лаптопи и поврзувајќи ги со системот на ОН.Трамп, исто така, се осврна на проблемите со звукот во својот долг пост, велејќи дека „звукот бил целосно исклучен во аудиториумот“.„Светските лидери, освен ако не користеа слушалки за преведување, не можеа ништо да чујат“, додаде тој.Како одговор на коментарите на Трамп, официјален претставник на ОН изјави: „Звучниот систем е дизајниран да им овозможи на луѓето во нивните земји да слушаат говори преведени на шест различни јазици преку слушалки“.

