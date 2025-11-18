Трамп: Би сакал да ги уништам лабораториите за кокаин во Колумбија

Американскиот претседател Доналд Трамп денес им изјави на новинарите дека би сакал да види уништени лаборатории за кокаин во Колумбија. Тој не потврди дека е планирана директна воена операција за да се постигне ова.

Трамп, исто така, рече дека би сакал да изврши воздушни напади врз Мексико ако тоа ќе ги уништи нарко-картелите што шверцуваат дрога во САД, објави Ројтерс.

„Јас сум за тоа. Треба да направиме сè што е потребно за да ја уништиме трговијата со дрога“, рече Трамп.

Тој додаде дека ќе го „реши проблемот со Венецуела“ и дека веројатно ќе разговара со претседателот на земјата Николас Мадуро.

„Во одредено погодно време, ќе разговарам со Мадуро“, рече Трамп.