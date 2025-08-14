Трамп би сакал Израел да дозволи меѓународни новинари да влезат во Газа

Американскиот претседател Доналд Трамп вели дека би сакал Израел да дозволи меѓународни новинари да влезат во Газа.

Новинар го праша Трамп во Овалната соба дали ќе „врши притисок врз Израел да дозволи новинари да влезат во Газа за да ги покриваат хуманитарните напори што ги спроведуваат САД“.

„Би сакал да го видам тоа“, одговара Трамп. Не е јасно на кои хуманитарни напори предводени од САД се осврнува новинарот, бидејќи САД досега само посочија дека ја поддржуваат проширувањето на работата на Хуманитарната фондација за Газа.

Сепак, Трамп вели: „Би бил сосема во ред новинарите да влезат. Тоа е многу опасна позиција ако си новинар, но би сакал да го видам тоа“.

Израел е критикуван бидејќи ги отфрли информациите издадени од властите предводени од Хамас во Газа, додека не им дозволува на странски новинари да влезат во Појасот, освен кога се тесно придружувани од војската. Премиерот Бенјамин Нетанјаху во неделата изјави дека ѝ наложил на војската да дозволи повеќе новинари во Газа, но се чини дека едноставно се осврнува на проширување на оние воени придружби преку кои новинарите не можат слободно и независно да работат.