Трамп брутално го понижи Зеленски: „Не напаѓаш некој 20 пати посилен“ (ФОТО/ВИДЕО)

Американскиот претседател Доналд Трамп жестоко го нападна украинскиот лидер Володимир Зеленски, обвинувајќи го дека е одговорен за војната против Русија.

NOW – Trump to Zelensky: “You don’t start a war against somebody that is 20 times your size and then hope that people give you some missiles.” pic.twitter.com/NOfYIUaknG— Disclose.tv (@disclosetv) April 14, 2025

– Не започнувате војна против некој кој е 20 пати поголем од вас, а потоа се надевате дека другите ќе ви дадат проектили – рече Трамп во Овалната соба, пренесе Disclose TV.Трамп, исто така, по којзнае кој пат рече дека „војната меѓу Русија и Украина е војна на Бајден“, а не негова. Трамп се огласи и на својата социјална мрежа Truth Social.„Само што ја презедов функцијата. За време на четирите години од мојот прв мандат, немав проблем да го спречам тоа да се случи. Претседателот Путин и сите други го почитуваа американскиот претседател. Немав никаква врска со оваа војна, но напорно работам за да ги запрам смртта и уништувањето“, објави Трамп.Тој оцени и дека „немаше да се случи таа страшна војна“ доколку претседателските избори во САД во 2020 година, како што тврди, не беа „наместени“.„Претседателот Зеленски и корумпираниот Џо Бајден направија апсолутно ужасна работа што дозволија да започне оваа трагедија. Имаше толку многу начини да се спречи. Но, тоа е во минатото. Сега мораме да ја запреме војната и да постиме. Тоа е толку тажно“, рече Трамп.



