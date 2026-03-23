Трамп вели дека имал продуктивни разговори со Иран за прекин на сите непријателства, ги одложил плановите за бомбардирање на енергетски постројки

Американскиот претседател Доналд Трамп открива дека неговата администрација е ангажирана во продуктивни разговори со Иран во врска со „целосно решавање“ на непријателствата, што го наведе да го одложи своето ветување за бомбардирање на енергетските постројки на Иран доколку не се дозволи безбедно поминување на бродовите низ Ормутскиот теснец до понеделник вечерта.

„Со задоволство можам да известам дека Соединетите Американски Држави и земјата Иран во последните два дена имаа многу добри и продуктивни разговори во врска со целосно и целосно решавање на нашите непријателства на Блискиот Исток“, пишува Трамп во објава со големи букви на Truth Social.

„Врз основа на тонот и тонот на овие длабински, детални и конструктивни разговори, кои ќе продолжат во текот на целата недела, му наложив на Министерството за војна да ги одложи сите воени напади врз иранските електрани и енергетска инфраструктура за период од пет дена, во зависност од успехот на тековните состаноци и дискусии“, додава Трамп.