Трамп: Венецуелските авиони „ќе бидат соборени“ ако ги загрозат американските сили

– Претседателот Доналд Трамп во петокот предупреди дека ќе бидат „соборени“ венецуелските воени авиони што се приближуваат до американските воени бродови.„Би рекол дека ќе бидат во неволја. Ќе ги известиме за тоа… ако летаат во опасна позиција“, им рече Трамп на новинарите во Овалната соба. Неговите забелешки дојдоа еден ден откако два венецуелски борбени авиони Ф-16 „летале во близина“ на американски воен брод во Карипското Море.Министерството за одбрана на САД го нарече потегот „многу провокативен“ и ја предупреди венецуелската влада дека не треба да се меша во американските операции против наркотици или тероризам.Трамп ја нагласи посветеноста на САД за спречување на трговијата со дрога од Венецуела и од други места. „Не сакаме дрога да доаѓа од Венецуела или кој било друг, или од кое било друго место, па затоа ќе бидеме строги во врска со тоа“, рече тој.На прашањето дали САД бараат промена на режимот во Венецуела, Трамп рече:„Па, не зборуваме за тоа, туку зборуваме за фактот дека имавте избори, кои беа многу чудни избори. Благо речено, многу сум љубезен кога го кажувам тоа“.Тој тврдеше дека венецуелските затвори „се отворени за нашата земја“, вклучувајќи ги и членовите на транснационалната криминална организација Трен де Арагва, за кои рече дека сега се во САД.Трамп претходно потпиша извршна наредба со која се повикува на зголемување на употребата на воена сила против латиноамериканските нарко-картели. По наредба на Трамп, американска поморска група, вклучувајќи седум воени бродови и подморница, беше испратена во карипските води во близина на Венецуела на 28 август.

