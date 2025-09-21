Трамп, Венс и 100 илјади луѓе ќе присуствуваат на комеморацијата за Чарли Кирк

За настанот се воведени засилени безбедносни мерки како што се користат за Супербоул. ФБИ соопшти дека воздушниот простор околу стадионот е под привремени ограничувања за летови. Секој оператор на дронови кој ќе влезе во ограничена зона без дозвола ќе се соочи со казни и кривично гонење.

Сите автомобили поминуваат низ безбедносни проверки, поради што сообраќајот се одвива бавно. Многумина се заглавени на патот кон стадионот, а некои ги оставаат своите автомобили и продолжуваат пеш.

Организаторите на комеморацијата ги замолија луѓето кои ќе присуствуваат да носат црвена, бела или сина облека, која ги одразува боите на американското знаме.

Белата куќа објави видео во знак на почит кон Чарли Кирк на социјалната мрежа X со делови од говорот што го одржа неговата вдовица Ерика по неговото убиство.

– Немате поим каков оган запаливте. Чарли секогаш велеше дека сака да биде запаметен по својата храброст и вера. Сега и засекогаш, таа ќе биде со својот Спасител, носејќи ја славната круна на мачеништвото. Злосторниците одговорни за убиството на мојот сопруг немаат поим што направиле, вели Ерика Кирк во видеото во кое се прикажани и сцени од комеморации низ САД.

Чарли Кирк (31) беше убиен на 10 септември за време на настап на универзитет во Јута. Осомничен за неговото убиство е 22-годишниот Тајлер Робинсон, кој се соочува со обвиненија за тешко убиство, нелегално користење оружје и попречување на правдата.