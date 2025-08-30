Трамп: Верувам дека ќе има трилатерален состанок со Русија и Украина

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека верува во можноста за трилатерален состанок со Русија и Украина.

„Трилатерален состанок ќе се случи. Што се однесува до билатерален – не знам, но трилатерален состанок ќе се случи. Но, знаете, понекогаш луѓето не се подготвени за тоа“, рече Трамп во интервју за „Дејли Колер“.

Според него, тој би сакал да види решение за украинскиот конфликт. Трамп, исто така, призна дека безбедносните гаранции за Киев би можеле да вклучуваат присуство на американски и европски воени авиони на украинското небо, но нагласи дека нема да има американски трупи на украинска територија.

„Таму нема да има трупи или нешто слично“, рече американскиот претседател. Соединетите Американски Држави, додаде Трамп, се подготвени да обезбедат воздушна поддршка, но во основа ќе сметаат на присуство на европски авиони. Американскиот претседател, исто така, нагласи дека без „безбедносни гаранции од каков било вид“, кризата не може да се реши.