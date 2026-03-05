Трамп верува дека мора да биде вклучен во изборот на новиот ирански лидер: „Исто како во Венецуела“

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави во четвртокот дека треба да биде вклучен во изборот на следниот врховен лидер на Иран.

Трамп во интервју за новинската агенција „Аксиос“ изјави дека сака да биде вклучен во изборот на следниот лидер на Иран и го нарече синот на ајатолахот Али Хамнеи „неприфатлив“ потенцијален избор.

„Синот на Хаменеи е неприфатлив за мене“, рече Трамп за Моџтаба Хаменеи, 56-годишниот син на врховниот лидер, кој беше убиен на првиот ден од војната.

Потоа тој ја спореди својата вмешаност во изборот на нов лидер во Венецуела откако Американците го киднапираа Николас Мадуро и го одведоа во САД на судење.

„Морам да бидам вклучен во назначувањето, како што беше случајот со Делси во Венецуела“, рече Трамп, осврнувајќи се на вршителот на должноста претседател на јужноамериканската земја.

Трамп додаде: „Сакаме некој што ќе донесе хармонија и мир во Иран“.

