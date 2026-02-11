Трамп: Воведов царини за Швајцарија затоа што не ми се допадна тонот на премиерот ВИДЕО

0 SHARES Сподели Твитни

Во интервју со Лари Кадлоу, американскиот претседател Доналд Трамп објасни зошто вовел царини за Швајцарија, откривајќи дека ги зголемил дополнително бидејќи не му се допаднал тонот со кој му се обратил швајцарски функционер.

рамп изјави дека поради трговскиот дефицит од 42 милијарди долари, вовел царина од 30 проценти, која ја зголемил на 39 проценти по контроверзниот телефонски повик, пишува „Експрес“, цитиран од „Индекс“.

„Не ми се допадна неговиот тон“

За време на посетата на „Фокс бизнис“, Трамп објасни дека имал инцидент со Швајцарија , која ја опиша како „многу убава земја“ бидејќи не плаќала царини и испраќала стока во САД во неверојатни количини. Затоа, тврди претседателот, САД имале дефицит од 42 милијарди долари.

„Реков дека мора да направиме нешто бидејќи мора малку да го избалансираме тоа“, рече Трамп, додавајќи дека вовел царина од 30 проценти, која ја смета за многу ниска.

„ Добив итен повик од, мислам, премиерот на Швајцарија “, рече Трамп. Швајцарија, сепак, нема премиер, туку е управувана од седумчлен Федерален совет. Трамп појасни дека телефонскиот разговор со Карин Келер-Цутер, претседателката на Швајцарскиот федерален совет за 2025 година, станал напнат.

„ Не ми се допадна начинот на кој разговараше со нас, па наместо да ги намалам нејзините царини, ги зголемив на 39 проценти “, рече тој.

„Царинска политика водена од его“

Клип од интервјуто се прошири на социјалните мрежи, а корисниците му се потсмеваа на претседателот за она што го нарекоа „скршено его“. „Се надевам дека Врховниот суд ќе го слушне ова“, напиша едно лице. „Тој користи царини за да ги малтретира другите земји“.

Друго лице откри дека признанието на Трамп е всушност доказ дека зад неговата царинска политика не стои никаков план или стратегија. „Тие едноставно зависат од неговиот моментален каприц“, напишаа тие.

Трет корисник се согласи: „Ова е царинска политика водена од чувства и его, каде што земјата е посилно погодена само затоа што не ѝ се допаднал тонот на телефонскиот разговор. Слушајќи го Доналд Трамп како лежерно го објаснува тоа, звучи помалку како стратегија, а повеќе како импулс.“

Договор за намалување на царините

Минатиот месец, Трамп објави дека се согласил да ја намали царинската стапка од 39 проценти на 15 проценти поради притисок од швајцарските компании, но предупреди дека таа може повторно да се зголеми.

„Го намалив бидејќи не сакам да им наштетам на луѓето. Не сакам да им наштетам. И го намаливме на пониско ниво, тоа не значи дека нема повторно да се зголеми“, рече Трамп на Светскиот економски форум во Давос.

Келер-Зутер се соочи со критики во Швајцарија за начинот на кој го водеше разговорот што го спомена Трамп, при што претседателот рече дека таа „не сакала да ги слуша“ неговите загрижености за дефицитот на САД.

Американските и швајцарските преговарачи постигнаа прелиминарен договор во ноември за намалување на царинската стапка на 15 проценти, при што швајцарската индустрија вети дека ќе инвестира 200 милијарди долари во САД до крајот на 2028 година.

Швајцарските компании го поздравија намалувањето на царините, истакнувајќи дека тоа ги става на рамноправна основа со нивните конкуренти во Европската Унија. Се очекува двете земји да го финализираат договорот во преговорите што се надеваат дека ќе ги завршат до крајот на првиот квартал од 2026 година.

