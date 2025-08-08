Трамп воведува огромни царини за Бразил, да Силва возвраќа: Нема да се понижувам затоа што тој не ги диктира правилата

0 SHARES Сподели Твитни

Американските царини за бразилски производи скокнаа на 50 проценти, но претседателот на земјата Луиз Инасио Лула да Силва во интервју за Ројтерс изјави дека не гледа простор за директни разговори со американскиот претседател Доналд Трамп кои веројатно би биле „понижени“.Бразил нема да објави реципрочни тарифи, потврди тој. Во исто време, неговата влада нема да се откаже од разговорите.„Денот кога мојата интуиција ќе каже дека Трамп е подготвен да разговара, нема да се двоумам да го повикам. Но, денес мојата интуиција вели дека не сака да разговара. И нема да се понижувам“, рече тој јасно.И покрај тоа што бразилскиот извоз се соочува со едни од највисоките тарифи наметнати од Трамп, новите американски трговски бариери веројатно нема да ја нарушат најголемата економија во Латинска Америка, давајќи му на Лула повеќе простор да му се спротивстави на Трамп отколку на повеќето западни лидери.Лула ги опиша односите меѓу САД и Бразил како најниски во последните 200 години, откако Трамп ја поврза новата царина со неговите барања за прекин на гонењето на поранешниот десничарски претседател Жаир Болсонаро, кој е на судење за заговор за поништување на изборите во 2022 година.„Но, ова не е мала интервенција сега. Ова е претседател на Соединетите Американски Држави кој мисли дека може да ги диктира правилата за суверена земја како Бразил. Ова е неприфатливо.“Бразилскиот претседател рече дека нема лични проблеми со Трамп, додавајќи дека би можеле да се сретнат во Обединетите нации следниот месец или на разговорите на ОН за климата во ноември.Тој верува дека она што Трамп „го направи со украинскиот претседател Зеленски беше понижување“.„Еден претседател не може да понижува друг. Јас ги почитувам сите и барам почит“, е многу јасен бразилскиот претседател.Тој, исто така, рече дека планира да ги покани лидерите од групата БРИКС на земјите во развој, почнувајќи од Индија и Кина, за да разговараат за можноста за заеднички одговор на американските царини.„Сè уште нема координација меѓу БРИКС, но ќе има. Колкава е преговарачката моќ на мала земја со САД? Никаква“, заклучи тој.Одделно, тој рече дека Бразил ја разгледува можноста за поднесување колективна жалба до други земји во Светската трговска организација.„Роден сум да преговарам“, рече Лула.

