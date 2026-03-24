Трамп: Војната со Иран е добиена, Техеран ни даде огромен подарок поврзан со нафтата

Претседателот на САД, Доналд Трамп, во Белата куќа изјави дека САД водат преговори со Иран и дека Техеран многу сака да постигне договор, а во исто време тврди дека нападите на САД и Израел веќе доведоа до промена на режимот.

„Разговараме со вистинските луѓе и тие навистина сакаат да постигнат договор“, рече Трамп за време на своето обраќање пред новинарите. Тој ги повтори претходните тврдења дека Иран повеќе нема морнарица, воздухопловни сили или комуникациски системи и ја нарече американската операција огромен успех.

Трамп рече дека преговорите со Иран се водат токму сега и дека потпретседателот Џ.Д. Венс и шефот на дипломатијата Марко Рубио учествуваат во нив. „Тие би сакале да постигнат договор… а кој не би бил на нивна позиција?“, рече Трамп.

Тој додаде дека најголемиот проблем за Иран е тоа што, како што тврди, неговите комуникациски системи се уништени. Кога беше прашан за директните преговори, тој ги спомена и своите блиски соработници, вклучувајќи го неговиот зет Џаред Кушнер и неговиот пријател и пратеник за Блискиот Исток Стив Виткоф.

Трамп, исто така, тврди дека иранскиот режим веќе се согласил со фактот дека земјата никогаш нема да има нуклеарно оружје, што го повтори неколку пати претходно за време на конфликтот.

„Сите нивни лидери беа убиени, потоа се состанаа за да изберат нови и ние ги убивме и нив. Сега имаме нова група… ќе видиме како ќе испадне“, рече тој.

Додаде дека нападите меѓу САД и Израел доведоа до „промена на режимот“, но предупреди: „Не му верувам на никого“.

Трамп, исто така, тврдеше дека Иран им дал на САД „многу значаен подарок“ поврзан со нафтата и гасот и Ормутскиот теснец, но не образложи.

„Затоа што ќе добијат договор. Ќе добијат договор. Вчера направија нешто неверојатно. Ни дадоа подарок, а подарокот пристигна денес. Тоа беше многу голем подарок вреден огромна сума пари. Нема да ви кажам каков беше подарокот, но тоа беше многу значајна победа. Ни го дадоа и рекоа дека ќе го дадат. Тоа за мене значеше едно – да разговарам со вистинските луѓе. Не, тоа не е поврзано со нуклеарното прашање. Тоа е поврзано со нафтата и гасот. И беше многу убаво нешто што го направија“, рече Трамп.

Тој повтори дека ова му покажува дека САД преговараат со вистинските луѓе во Иран.

Зборувајќи за улогата на земјите од Персискиот Залив, Трамп рече дека Обединетите Арапски Емирати се „одлични“, а Катар е „одличен“.

Кога го прашаа колку е оптимист во врска со мировниот договор, тој кратко одговори: „Оваа војна е добиена“.