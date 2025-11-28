Трамп во бизарна расправија со архитект: Сака „неговата“ балска сала да биде поголема од Белата куќа

0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп е во бизарен спор со архитектот што лично го избрал да ја дизајнира новата балска сала во Белата куќа, бидејќи сака таа да биде уште поголема од самата Бела куќа, тврди „Вашингтон пост“.

Напорите за уште поголемо зголемување на веќе огромниот додаток предизвикаа недели тензии зад затворени врати, според луѓе запознаени со дискусиите кои разговараа со „Вашингтон пост“.

Само во реновирањето на вториот мандат на Трамп, балската сала од 8.300 квадратни метри, која веќе е поголема од вилата од 5.100 квадратни метри на која е поврзана, може да се смета за премала, а архитектот Џејмс Мекрери Втори повика на воздржаност, според упатени лица.

Мекрери, кој беше присутен кога Трамп непланирана прошетка по покривот на салата за брифинзи во Белата куќа во август, наводно предупредил дека масовното доградување ризикува да прекрши едно од наједноставните правила на архитектурата: да не се дозволи доградбата да ја проголта зградата што треба да ја надополни. Извори велат дека Трамп не е убеден.

Ова доаѓа откако персоналот на Белата куќа мораше да интервенира и да го одврати Трамп од уште едно потенцијално опасно дополнување.

Според новата книга на републиканскиот стратег Скот Џенингс, тој наводно сакал екстремно тежок лустер во Овалната соба чија маса покренала загриженост за статички електрицитет.

Исто така, извештаите сугерираат дека манекенката на најавениот анекс, која гордо беше презентирана на медиумите минатиот месец, има голем број проблеми.

Тие вклучуваат скали што се искачуваат директно во ѕид од тули од јужниот тревник и најмалку два лошо порамнети прозорци што се отвораат еден кон друг, како што претходно објави „Ѕверот“.

Во меѓувреме, функционер на Белата куќа призна дека Трамп и Мекрери се судриле, но инсистираше дека ништо не е проблематично, опишувајќи ја размената како „конструктивен дијалог“.

„Како и со секоја зграда, постои разговор помеѓу клиентот и архитектот. Сите страни се возбудени да ја реализираат визијата на претседателот за она што ќе биде најголемото доградување на Белата куќа од Овалната соба“, рече американскиот функционер.

Функционерите на администрацијата приватно признаваат дека Трамп лично управувал со секој детаљ од проектот, одржувајќи чести состаноци за дизајнот и изложувајќи макета на балската сала во Овалната соба.

Дополнувањето, кое би претставувало една од најголемите структурни промени во 233-годишната Бела куќа, не поминало јавен преглед и се одвива со многу мала транспарентност.

Администрацијата одби да ги објави основните детали, вклучително и планираната висина на зградата. Се очекува зградата да содржи и канцеларии кои претходно се наоѓаа во источното крило, додека прашањата за судбината на бункерот за итни случаи под него се одбиени од причини поврзани со националната безбедност.

