Американскиот претседател Доналд Трамп изјави во вторникот дека ако не ја добие Нобеловата награда за мир, тоа би било навреда за Соединетите Американски Држави.Тој го кажа ова во своето обраќање до врвните команданти на вооружените сили на САД, кои беа собрани во морнаричката база во градот Квантико во државата Вирџинија од страна на американскиот секретар за одбрана Пит Хегсет.„Тие му го даваат на некој што не направил ништо“, рече Трамп, кој често се фали со прекинување на повеќекратни конфликти. Тој додаде дека таквата одлука „би била голема навреда за нашата земја“.Во последните недели, Трамп постојано потсетуваше во своите јавни настапи дека за време на неговиот втор мандат завршил седум војни или спречил нивно избувнување.Оваа рамнотежа ги вклучува вооружените конфликти меѓу Ерменија и Азербејџан, Индија и Пакистан, Израел и палестинското движење Хамас, Камбоџа и Тајланд, Египет и Етиопија, Србија и Косово. Сепак, некои експерти веруваат дека некои од овие тврдења на Трамп се сомнителни, особено во случаите кога конфликтите продолжиле по неговата интервенција.И покрај ова, Трамп беше номиниран за Нобелова награда за мир неколку пати оваа година за неговите дипломатски достигнувања. Според анкетите на јавното мислење, мнозинството Американци (76 проценти) веруваат дека Трамп не ја заслужува Нобеловата награда за мир. Ова мислење особено го делат независните гласачи и демократите, додека републиканците се поделени по ова прашање.Нобеловата награда за мир ја доделува петчлена комисија на норвешкиот парламент, чии членови во минатото беа критични кон Трамп. Имињата на номинираните официјално се објавуваат дури по 50 години.

