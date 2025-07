Трамп во пораката од 2003 година до Епштајн: „Нека секој ден биде уште една прекрасна тајна“

0 SHARES Сподели Твитни

„Волстрит џурнал“ објави дека името на Доналд Трамп се појавило во лична порака до Џефри Епштајн од 2003 година, на што американскиот претседател одговорил дека писмото е лажно. „Џурнал“ објави дека писмото е едно од неколкуте во албумот со кожен повез посветен на прославата на 50-тиот роденден на Епштајн, околу три години пред да се појават обвинувањата за сексуална злоупотреба против финансиерот.Ројтерс не можеше веднаш да ја потврди автентичноста на писмото. Трамп брзо одговори на објавата на неговата платформа Truth Social, велејќи дека ќе го тужи весникот и Руперт Мардок, кој го контролира неговиот издавач, News Corp.„Волстрит џурнал“ и Руперт Мердок беа лично предупредени директно од претседателот Доналд Џ. Трамп дека наводното писмо до Епштајн што го објавија е ЛАЖНО и дека ако го објават, ќе бидат тужени“, напиша Трамп. „Нека секој ден биде уште една прекрасна тајна“Портпаролот на „Волстрит џурнал“ и нејзината матична компанија, „Дау Џонс енд Ко“, одби да коментира за нивната сторија и заканата на Трамп за тужба. Претставници на „Њуз корп“ и „Мердок“, како и на Белата куќа, не одговорија веднаш на барањето на „Ројтерс“ за коментар.„Џурнал“ објави дека писмото, на кое пишувало името на Трамп, содржело неколку реда текст врамени со контура на гола жена, која изгледала како рачно нацртана со дебел маркер. Весникот објави дека писмото завршува со „Среќен роденден – и нека секој ден биде уште една прекрасна тајна“ и дека е потпишано со „Доналд“.Потпретседателот Џ.Д. Венс реагираше на сторијата на Платформа X велејќи: „Извинете за мојот јазик, но оваа сторија е целосна бесмислица. WSJ треба да се засрами што ја објави“.Трамп бара објавување на документите од големата порота во случајот ЕпштајнВчера беше објавено дека администрацијата на американскиот претседател ќе побара од судот да дозволи објавување на транскриптите од големата порота во доцниот случај на Епштајн. Соопштението доаѓа откако некои поддржувачи на Трамп реагираа луто на извештајот во кој се заклучува дека нема докази што би ги поддржале некои долгогодишни теории за случајот на Епштајн.

BREAKING: MAGA is now burning MAGA hats after Trump’s Epstein response today. pic.twitter.com/ikCS5bvR3t— Brian Krassenstein (@krassenstein) July 12, 2025

Министерството за правда и ФБИ минатата недела изјавија дека нема докази дека Епштајн, обвинет за подведување малолетни девојчиња, наводно на моќни и познати лица, имал „список на клиенти“ или дека уценувал моќни и влијателни личности.Тие, исто така, го отфрлија тврдењето дека Епштајн бил убиен во затвор, потврдувајќи дека тој извршил самоубиство со бесење во затвор во Њујорк во 2019 година. Додадоа дека повеќе немаат намера да објавуваат информации за истрагата.Трамп го нарече списокот на Епштајн „ИЗМАМА“„Врз основа на смешната количина публицитет што му беше даден на Џефри Епштајн, ја замолив државната обвинителка Пам Бонди да побара судски налог за сите релевантни сведочења од големата порота, со одобрение од судот. Оваа ИЗМАМА, од страна на демократите, мора веднаш да престане!“, напиша Трамп на својата платформа Truth Social.Кратко по изјавата на Трамп, Бонди изјави на „X“ дека Министерството за правда е подготвено да побара од судот да ги објави тие транскрипти во петок. Бонди неколку месеци претходно најави објавување на големи откритија за Епштајн, вклучувајќи „многу имиња“ и „многу записи за летови“ до неговиот приватен остров.Тврдењата дека Епштајн сексуално злоставувал девојчиња станаа јавни во 2006 година, а тој беше уапсен истата година пред да прифати спогодба за признавање на вина. Епштајн почина во затвор во 2019 година откако беше уапсен втор пат и обвинет за трговија со луѓе со цел сексуална експлоатација, потсетува Ројтерс.



