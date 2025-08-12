Трамп: Во првите две минути од разговорот ќе знам дали ќе се постигне договор со Путин

Американскиот претседател, Доналд Трамп, изјави дека украинскиот претседател Зеленски може да присуствува на неговиот самит со рускиот лидер Владимир Путин во Алјаска во петок, но изрази скептицизам дека тоа ќе направи разлика во постигнувањето мировен договор.

-Ќе имаме состанок со Владимир Путин и на крајот од тој состанок, веројатно во првите две минути, ќе знам точно дали може да се постигне договор или не – рече Трамп.

На прашањето на новинарите „како ќе го знаe тоа“, Трамп одговори: „Затоа што тоа го правам. Склучувам договори“.

Трамп додаде дека состанокот меѓу Путин и Зеленски ќе биде неопходен.

-На крајот на краиштата, ќе ги ставам двајцата во иста просторија. Или ќе бидам таму, или нема да бидам таму, и мислам дека ќе се среди – рече тој.