0 SHARES Сподели Твитни

Американскиот претседател Доналд Трамп објави на својата социјална мрежа Truth Social дека врховниот лидер на Иран, Али Хамнеи, е мртов, нагласувајќи дека ова е „најголемата шанса иранскиот народ да ја врати својата земја“.

Трамп истакнува дека убиството на ајатолахот претставува „правда, не само за народот на Иран, туку и за Американците, како и за луѓето од многу земји низ целиот свет“ кои, како што пишува тој, биле убиени или осакатени од Хамнеи и „неговата банда крволочни бандити“.

Тој понатаму тврди дека Хамнеи не можел да ги избегне американските разузнавачки служби и нивните високо софистицирани системи за надзор и дека со тесна соработка со Израел немало ништо што тој или другите лидери кои беа убиени не можеле да направат.

„Ова е најголемата шанса за иранскиот народ да ја врати својата земја“, рече Трамп.

Тој исто така рече дека иранските функционери би можеле да добијат имунитет во овој момент ако сакаат, но дека подоцна би можеле да добијат „само смрт“.

„Слушаме дека многу од нивните членови на Револуционерната гарда (IRGC), војската и другите безбедносни и полициски сили повеќе не сакаат да се борат и бараат имунитет од нас. Сега можат да добијат имунитет, подоцна ќе добијат само смрт“, напиша Трамп.

Во продолжението на пораката за Вистината, тој изразува надеж дека Иранската револуционерна гарда и полицијата мирно ќе се обединат со она што тој го нарекува ирански патриоти и ќе работат заедно за „враќање на земјата кон величината што ја заслужува“.

Според него, овој процес треба да започне наскоро бидејќи, освен смртта на Хамнеи, земјата беше многу уништена, па дури и уништена само за еден ден. Тој исто така рече дека нападите ќе продолжат во текот на неделата.

„Силните и прецизни напади ќе продолжат во текот на целата недела или колку што е потребно за да се донесе мир на Блискиот Исток“, заклучи Трамп.

The post Трамп: Врховниот лидер на Иран, Али Хамнеи, е мртов appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: