Трамп ги блокира новите санкции на САД кон Русија

Американскиот претседател Доналд Трамп го одложува гласањето за двопартискиот закон со кој ќе се заострат санкциите врз енергетскиот сектор на Русија, предупредија двајца високи демократски сенатори, објави Yahoo News.

Зборувајќи во Киев по викендот на Минхенската безбедносна конференција, сенаторот Ричард Блументал рече дека мерките за санкции што ги предложил со сенаторот Линдзи Греам ќе извршат „економски притисок“ врз рускиот претседател Владимир Путин, додека разговорите меѓу Киев и Москва, посредувани од САД, продолжуваат во Женева оваа недела.

Постојните американски и европски санкции неодамна почнаа да го ограничуваат руското производство на нафта, но Блументал верува дека е потребен поголем притисок. Тој додаде дека лидерот на мнозинството во Сенатот, Џон Тун, му ветил дека законот ќе се гласа пред крајот на оваа сесија на Конгресот.

Според Блументал, единствената пречка е Трамп. „Чекаме зелено светло, а тој толку многу се колеба што секој што го следи добива вртоглавица“, рече тој.

Во исто време, администрацијата постигнува напредок во справувањето со руската „флота во сенка“ – танкери кои ги избегнуваат санкциите, рече сенаторот Шелдон Вајтхаус. Тој додаде дека неодамнешните интервенции на САД во близина на Венецуела покажаа дека американската војска е подготвена да заплени дополнителни бродови доколку е потребно.