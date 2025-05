Трамп ги налути Украинците: Знаете ли зошто Путин не го зазеде Киев – можеше да биде таму за 5 часа!

0 SHARES Сподели Твитни

Рускиот претседател Владимир Путин бара договор со Украина, изјави американскиот претседател Доналд Трамп во интервју за „Фокс њуз“.Одговарајќи на директното прашање на водителот дали го смета Путин за главна пречка за мир, Трамп го префрли фокусот на украинскиот претседател Володимир Зеленски.– Слушајте, имав навистина тежок состанок со Зеленски затоа што не ми се допадна она што го кажа и не ми ги олесни работите. И секогаш велев дека нема билет. И нема такви – нагласи Трамп.Водителот потоа го потсети Трамп дека објавил апел до Путин на неговата социјална мрежа Truth Social – „Владимир СТОП“.Сепак, Трамп рече дека Путин сака разговори и дека е уморен од војната.– Не изгледа добро. И таа сака да изгледа добро. Не заборавајте, ова требаше да заврши за една недела. „И да не се заглавеше во калта со своите воени тенкови, ќе беше во Киев за околу пет часа“, рече тој.Оваа изјава предизвика лавина од коментари во Украина. Порталот Nexta, на својот профил на мрежата X, по овој повод објави следново:„Тој сериозно тврдеше дека „Киев ќе паднеше за пет часа ако тенковите на Путин не се заглавеа во калта“. Извинете, што? Според Трамп, Русија можела да го освои главниот град на суверена европска нација за половина ден – ако времето не било лошо. Звучи како да слушал бајки од Виткоф, кој сега се дружи со руски функционери и „ги гледа двете страни“, објавува Некста.🤯Another moment from Trump’s interview that really deserves your attention. He seriously claimed that “Kyiv would have fallen in five hours if Putin’s tanks hadn’t gotten stuck in the mud.”Excuse me, what?According to Trump, Russia could’ve taken the capital of a sovereign… pic.twitter.com/8yHJzVGmgq— NEXTA (@nexta_tv) May 17, 2025Украинскиот портал потоа го потсетува Трамп на неколку факти, како што наведуваат:Озлогласениот конвој кон Киев не беше запрен од кал – беше разнесен од украинските бранители во близина на Хостомел, Буча и Ирпин. Дронови, копја, заседи – тоа беше масакр.Ниту еден поголем украински град не се предаде за еден ден. Дури и Мариупол траеше речиси три месеци.Велењето „Киев ќе падне за 5 часа“ е пропаганда на Кремљ, едноставно и едноставно. И сега доаѓа од претседателот на Соединетите Американски Држави.



