Трамп ги нарече сојузниците на НАТО „кукавици“ затоа што одбија да се приклучат на безбедносните сили во Ормутскиот теснец

Американскиот претседател Доналд Трамп го нападна НАТО, велејќи дека без Америка, алијансата е „хартиен тигар“. Во објава на неговата платформа Truth Social, Трамп се пожали на сојузниците на НАТО кои не одговорија на неговиот повик да обезбедат безбедност во Ормутскиот теснец.

„Сега кога борбата е воено ДОБИЕНА, со многу мала опасност за нив, тие се жалат на високите цени на нафтата што се принудени да ги плаќаат, но не сакаат да помогнат во отворањето на Ормутскиот теснец, едноставен воен маневар што е единствената причина за високите цени на нафтата. Толку лесно за нив да го направат, со толку мал ризик. КУКАВИЦИ!“, напиша тој.

Во понеделник, Трамп предупреди дека НАТО се соочува со „многу лоша иднина“ ако сојузниците не одговорат на неговиот повик да создадат меѓународни поморски полициски сили. Ормутскиот теснец е клучна рута за глобалната нафта и гас од Заливот, носејќи околу една петтина од светската сурова нафта. Поголемиот дел од сообраќајот на бродови е запрен од почетокот на март, кратко време по почетокот на војната во Иран. Цените на нафтата се искачија над 100 долари (86 евра) за барел во последните недели.