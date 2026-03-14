Трамп ги повика Кина, Франција и другите земји да испратат воени бродови во областа на Ормускиот теснец

Американскиот претседател Доналд Трамп денес изрази очекување дека Кина, Франција, Јапонија, Јужна Кореја, Велика Британија и другите земји погодени од затворањето на Ормутскиот теснец ќе испратат воени бродови, заедно со САД, за да го одржат преминот отворен и безбеден.

„Веќе уништивме 100 проценти од воените капацитети на Иран, но за нив е лесно да испратат едно или две беспилотни летала, да фрлат мина или да испорачаат ракета со краток дострел некаде по должината или во овој воден пат, без разлика колку лошо ќе бидат поразени“, објави Трамп на мрежата Truth Social.

САД ќе продолжат со бомбардирањето на иранскиот брег за да обезбедат безбеден премин низ Ормускиот теснец.

„Во меѓувреме, САД ќе го бомбардираат брегот до крај и континуирано ќе ги таргетираат иранските бродови и чамци од водата. На еден или друг начин, наскоро ќе го отвориме – безбеден и слободен, Ормутскиот теснец“, напиша Трамп.