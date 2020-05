Трамп ги прекинува целосно односите со СЗО, поради необјективност по прашање на Кина за КОРОНАВИРУСОТ

Како што објавија повеќе светски медиуми Трамп се реши да ги прекине целосно релациите со СЗО, обвинувајќи ги дека не се објективни и во време на опасноста од КОРОНА ВИРУСОТ биле навивачки расположени кон Кина.

Trump says the U.S. is terminating its relationship with the World Health Organization and will redirect funds from WHO to other organizations pic.twitter.com/Fxf75bk9ZD

— Reuters (@Reuters) May 29, 2020