Трамп ги турка САД во војна со Иран и покрај повикот на неговата администрација да се фокусира на економијата и барањата на гласачите

Претседателот Доналд Трамп ги турна Соединетите Американски Држави на работ на војна со Иран, дури и кога помошниците го поттикнуваат да се фокусира повеќе на економските грижи на гласачите, истакнувајќи ги политичките ризици од воена ескалација пред среднорочните избори оваа година, пишува Ројтерс.

Трамп нареди огромно зголемување на силите на Блискиот Исток и подготовки за потенцијален повеќенеделен воздушен напад врз Иран. Но, тој не ѝобјасни детално на американската јавност зошто можеби ги води САД во нивната најагресивна акција против Исламската Република од нејзината револуција во 1979 година.

Фиксацијата на Трамп со Иран се појави како најочигледен пример досега за тоа како надворешната политика, вклучително и неговата проширена употреба на сурова воена сила, беше на врвот на неговата агенда во првите 13 месеци од неговиот втор мандат, честопати засенувајќи ги домашните прашања како што се трошоците за живот, за кои анкетите на јавното мислење покажуваат дека се многу повисоки приоритети за повеќето Американци.

Висок функционер на Белата куќа вели дека и покрај воинствената реторика на Трамп, сè уште нема „обединета поддршка“ во рамките на администрацијата за да се продолжи со напад врз Иран.

„Помошниците на Трамп се исто така свесни за потребата да се избегне испраќање „расеана порака“ до неодлучните гласачи кои се повеќе загрижени за економијата, изјави функционерот за Ројтерс под услов да остане анонимен бидејќи не бил овластен да разговараат со печатот.

Советниците на Белата куќа и претставниците на републиканската кампања сакаат Трамп да се фокусира на економијата, точка што беше нагласена како главно прашање на приватниот брифинг оваа недела со бројни секретари на кабинетот, според лице кое присуствувало. На состанокот Трамп не бил присутен.

Втор функционер на Белата куќа, одговарајќи на прашањата на Ројтерс за оваа сторија, рече дека агендата на Трамп за надворешна политика „директно се претвори во победи за американскиот народ“.

„Сите активности на претседателот ја ставаат Америка на прво место – без разлика дали тоа е преку побезбедно работење на целиот свет или преку донесување економски резултати дома во нашата земја“, рече функционерот.

Изборите во ноември ќе одлучат дали Републиканската партија на Трамп ќе продолжи да ги контролира двата дома на Конгресот на САД. Губењето на едниот или двата дома од опозициските демократи би претставувало предизвик за Трамп во последните години од неговото претседателствување.

Републиканскиот стратег, Роб Годфри, вели дека продолжениот конфликт со Иран би претставувал значителна политичка опасност за Трамп и неговите колеги републиканци.

„Претседателот мора да ја има предвид политичката база што го доведе до републиканската номинација – три пати по ред – и која продолжува да го поддржува, е скептична кон странскиот ангажман и странските заплеткувања, бидејќи завршувањето на ерата на „вечните војни“ беше експлицитно ветување од кампањата“, рече Годфри.

Републиканците планираат да водат кампања за намалување на индивидуалните даноци донесени од Конгресот минатата година, како и за програми за намалување на трошоците за домување и некои лекови на рецепт.